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فور وصوله لأرض الوطن

بالصور.. اللواء "أبو نعيم" يتفقد موقعي استهداف حاجزي الشرطة في غزة

الخميس 29 أغسطس 2019 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. اللواء "أبو نعيم" يتفقد موقعي استهداف حاجزي الشرطة في غزة


غزة / سما/

أجرى وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اللواء توفيق أبو نعيم، زيارة تفقدية لموقعي استهداف حاجزي الشرطة بتفجيرين جنوب وغرب مدينة غزة، وذلك فور عودته لأرض الوطن من زيارة خارجية مساء اليوم الخميس.

وتفقد اللواء أبو نعيم موقعي الانفجارين، مستمعاً لإفادات ضباط وعناصر الشرطة الذين تواجدوا في موقع الحدث، متعهداً بالعمل الدؤوب من أجل كشف الأيادي المدبرة لهذا الحادث الإجرامي.

وتقدم بالتعزية لعوائل شهداء الشرطة الذين ارتقوا جراء هذا الاستهداف، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستبقى الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني.

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