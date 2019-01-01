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الاحتلال ينقل الأسير المضرب عن الطعام اسماعيل علي الى عزل "ايلا"

الخميس 29 أغسطس 2019 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينقل الأسير المضرب عن الطعام اسماعيل علي الى عزل "ايلا"


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت أول من أمس الأسير إسماعيل علي المضرب عن الطعام منذ 37 يوما على التوالي ضد اعتقاله الإداري، من عزل النقب الى عزل سجن ايلا.

وقالت الهيئة، "إن الأسير علي فقد من وزنه قرابة 14 كيلو غرام خلال اضرابه، ويعاني من أوجاع في المفاصل واوجاع في عضلة القلب والكلى، ويقبع في زنزانة ضيقة وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية ويتعرض لضغوطات من قبل الإدارة لإجباره على فك إضرابه".

واشارت الهيئة، الى أن 8 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، أطولهم مدة الأسير المريض حذيفة حلبية المضرب عن الطعام منذ 60 يوما، وهم الأسير أحمد غنام وهو مضرب منذ (47) يوماً، والأسير سلطان خلوف منذ (43) يوماً، والأسير طارق قعدان منذ (30) يوماً، والأسير ناصر الجدع منذ (23) يوماً، وثائر حمدان منذ (18) يوماً، وفادي الحروب منذ (17) يوماً، والأسير همام أبو رحمة (الريماوي) المضرب عن الطعام منذ أربعة أيام.

وأوضحت، أن إدارة المعتقلات ومخابرات الاحتلال تتعمد المماطلة في تلبية مطالب المضربين، وذلك في محاولة لإنهاكهم جسدياً واجبارهم على فك اضرابهم دون تحقيق نتائج.

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