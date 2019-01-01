السفير الروسي يبحث مع غرفة تجارة الخليل آليات التعاون

الخليل / سما /

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مع السفير الروسي في فلسطين غوشا بواشيدزه والوفد المرافق آليات التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تطويرها وتعزيز العلاقات الاقتصادية المباشرة.

واشار رئيس غرفة محافظة الخليل عبده ادريس الى الوضع الاقتصادي في الخليل، وقدم نبذة شاملة عن أبرز القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية التي تتميز بها المحافظة، ورؤية مجلس إدارة الغرفة التجارية في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة ومن ضمنها روسيا الاتحادية.

واكد السفير الروسي خلال اللقاء على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية المباشرة مع رجال الأعمال الفلسطينيين، وقدم دعوة إلى الغرفة التجارية وأعضائها لزيارة روسيا وترتيب برنامج متكامل للتعاون المباشر بين الجانبين في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية.

ورافق رئيس الغرفة التجارية عبده ادريس وعضو مجلس الإدارة رفيق أبو منشار الوفد الضيف في جولة على عدد من المنشآت الصناعية شملت مصنع زمزم للصناعات البلاستيكية، والشركة المتحدة للحديد والاسمنت، وشركة "جولف أند هورس" لصناعة الأحذية، إضافة إلى المركز الروسي لطب العيون.

واعرب السفير الروسي عن إعجابه بالمستوى العالي التي وصلت إلى الصناعة والخدمات في فلسطين.