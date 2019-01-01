إعلامي لبناني يجتاز الحدود ويبث رسالة مصورة على الهواء

بيروت /سما/

سجل الصحفي اللبناني علي مرتضى سابقةً فريدة من نوعها عندما تمكن مساء اليوم الخميس، من اجتياز الحدود اللبنانية الفلسطينية والخروج برسالة إعلامية مصورة على الهواء مباشرة.

وتمكن الإعلامي مرتضى الذي يعمل مراسلاً لفضائية الميادين اللبنانية، من التواجد في رسالة حية ومباشرة من داخل الحدود الفلسطينية مع لبنان، بعدما وجد أن الحدود خالية ولا يتواجد بها أي من جنود الاحتلال.

وقال مرتضى وهو على الهواء مباشرة، إن الحدود خالية وليس بها أي جندي إسرائيلي، وذلك عقب خطاب الأمين العام لحسن نصر الله مؤخراً، تعقيباً على اختراق طائرتين إسرائيليتين مسيرتين وتنفيذهما هجوماً في الضاحية الجنوبية.