تفاصيل لقاء الرئيس مع نظيره الالماني

برلين /سما/

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، في العاصمة الألمانية برلين.

وأطلع الرئيس نظيره الألماني على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، واعتدائها على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإصرارها على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، وغيرها من الإجراءات.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والوزير مجدي الخالدي، ومصطفى أبو الرب، وسفيرة فلسطين لدى ألمانيا خلود دعيبس.