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مرفق الرابط.. وزارة التعليم بغزة تنشر النتائج النهائية لمقابلات توظيف المعلمين الجدد 2019

الخميس 29 أغسطس 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. وزارة التعليم بغزة تنشر النتائج النهائية لمقابلات توظيف المعلمين الجدد 2019


غزة / سما /

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة النتائج النهائية المعتمدة لمقابلات الوظائف التعليمية للعام 2019.

ودعت الوزارة المتقدمين للمقابلات لمعرفة نتائجهم عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وكانت الوزارة قد اتبعت كافة الإجراءات المهنية والشفافية والقانونية في إخراج النتائج من خلال عقد امتحان قدرات وإجراء مقابلات ثم إتاحة الفرصة الكافية للمتقدمين لمراجعة بياناتهم عبر موقع الوزارة وإتاحة فرصة أخرى للمتقدمين لجلب واستكمال كافة أوراقهم الخاصة بالخبرات التعليمية والتربوية.

ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بوضع دور وظيفي وسيتم الاستعانة بهذا الدور في توظيف المعلمين بالترتيب وفق احتياجات المدارس.

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