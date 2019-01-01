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مفتى سلطنة عمان يفسر سبب تبادل الزيارات مع "إسرائيل"

الخميس 29 أغسطس 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتى سلطنة عمان يفسر سبب تبادل الزيارات مع "إسرائيل"


سما / وكالات/

قالت صحيفة "أثير" العمانية أن مفتي السلطنة أحمد بن حمد الخليلي نقل عن مسؤول تأكيده أن السلطنة لم تقم علاقات مع "إسرائيل"، لكن الحال اقتضى الزيارات المتبادلة معها.

وأضاف الخليلي في رسالة بعث بها إلى رجل الدين الإيراني جعفر السبحاني "الموقف الدائم من القضية الفلسطينية بما يدعم النضال فيها، ويعزز الإصرار على استرداد الحق المغصوب کاملا غير منقوص".

وكشف مفتي سلطنة عمان في رسالته، أن مسؤولا أكد له "أنه لن تقوم علاقة بين السلطنة وبين ذلك الكيان".

ونقل المفتي الذي وصف إسرائيل بـ"الغاصب" عن المسؤول: "ولكن اقتضى الحال أن يكون هناك تبادل زيارات من أجل تخفيف الوطأة عن الشعب الفلسطيني".

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