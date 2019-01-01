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أشكنازي: مشكلتنا ليست في لبنان بل تكمن بجبهة غزة

الخميس 29 أغسطس 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشكنازي: مشكلتنا ليست في لبنان بل تكمن بجبهة غزة


القدس المحتلة / سما /

قال غابي أشكنازي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، إن مشكلة "إسرائيل" الرئيسية ليس في الجبهة الشمالية، بل تكمن في الجبهة الجنوبية.

وأضاف أشكنازي وفق ما أورده موقع "واللاه العبري": "الفشل المستمر غير معقول، وسيكون هناك ضرر حتى لو قمنا بحل المشكلة في غزة، لأن الإصلاح سوف يستغرق سنوات".

واستطرد قوله: "من المؤسف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه للحديث والتصوير في الشمال ولا يتجه إلى الجنوب".

وتابع: "لا أتذكر أن وزير دفاع ورئيس وزراء بعد تسلسل الأحداث هذا - ثلاث محاولات تسلل، صواريخ كل بضعة أيام - لم ينزل لمتابعة ميدان الصراع، ببساطة في نظره هذا لا يهمه".

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