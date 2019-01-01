تعميم من سلطة النقد بخصوص راتب شهر أغسطس

رام الله / سما /

أصدرت سلطة النقد تعميما للمصارف، بشأن رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة لشهر اغسطس/ آب 2019 وذلك وفقا للتعليمات الصادرة سابقا بشكل دوري.

وبخصوص التعامل مع الدفعة المحولة (50%) المتبقية من راتب موظفي القطاع العام لشهر شباط 2019، أكدت سلطة النقد أنه يجوز للمصرف تسديد ما لا يزيد عن 50% من قيمة أول قسط مستحق / أقساط مستحقة على الموظف المقترض وذلك لسداد الالتزامات الشهرية المترتبة عليه، شريطة ألاّ تتجاوز قيمة الخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة.

وأضافت سلطة النقد أنه يجوز للمصرف تأجيل تسديد المتبقي من قيمة أول قسط مستحق على الموظف شريطة منح الموظف سقف جاري مدين مؤقت بقيمة الأقساط المستحقة عليه و/أو الأقساط المتوقع استحقاقها حتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقاً لنسبة الفائدة الأصلية المحتسبة عند المنح، وأن يوقع الموظف على العقود اللازمة لذلك، وعدم احتساب أية غرامات أو عمولات أو فوائد تأخير إضافية على الأقساط المستحقة، وعدم استيفاء عمولة تحويل الراتب في حال تم استيفاؤها عند ورود دفعة رواتبهم عن شهر آب 2019.