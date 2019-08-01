رجل أعمال خليجي: لا تسامحوني إن لم أستثمر ملياري دولار في سوريا

دمشق/وكالات/

نقل موقع سوري عن رجل الأعمال والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي عبد الحميد دشتي تأكيده، أنه ينوي استثمار ملياري دولار في سوريا.

وأفاد موقع "أخبار سوريا والعالم" بأن دشتي موجود حاليا في سوريا "بهدف الاجتماع مع المعنيين بالاقتصاد في سوريا لطرح عدة مشاريع استثمارية تنموية متنوعة".

وفي تصريحات مقتضبة للموقع قال دشتي مخاطبا السوريين: "لا تسامحوني إذ لم أستثمر ملياري دولار في سوريا".

twitter رجل الأعمال والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي عبد الحميد دشتي

رجل الأعمال والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي عبد الحميد دشتي

ويواجه دشتي أحكاما بالسجن تجاوزت 65 عاما، إثر محاكمات متعاقبة بدأت منذ عام 2016 بعد رفع الحصانة عنه، ثم الحكم عليه بالسجن 14 عاما، بتهمة "الإساءة للسعودية والبحرين" وكان قد غادر بلاده قبل ذلك بأشهر، ثم تلتها محاكمات وأحكام أخرى، بالتهم ذاتها.

ويعد دشتي من أبرز رجال الأعمال والسياسيين الخليجيين المناوئين للأسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، إضافة إلى انتقاداته الحادة لمسؤولي بلاده، كما يعرف عنه تأييده لإيران وسوريا وحزب الله.

المصدر: وكالات