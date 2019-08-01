  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

رجل أعمال خليجي: لا تسامحوني إن لم أستثمر ملياري دولار في سوريا

الخميس 29 أغسطس 2019 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل أعمال خليجي: لا تسامحوني إن لم أستثمر ملياري دولار في سوريا


دمشق/وكالات/

نقل موقع سوري عن رجل الأعمال والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي عبد الحميد دشتي تأكيده، أنه ينوي استثمار ملياري دولار في سوريا.

 

وأفاد موقع "أخبار سوريا والعالم" بأن دشتي موجود حاليا في سوريا "بهدف الاجتماع مع المعنيين بالاقتصاد في سوريا لطرح عدة مشاريع استثمارية تنموية متنوعة".

وفي تصريحات مقتضبة للموقع قال دشتي مخاطبا السوريين: "لا تسامحوني إذ لم أستثمر ملياري دولار في سوريا".

رجل أعمال خليجي: لا تسامحوني إن لم أستثمر ملياري دولار في سوريا
twitter
رجل الأعمال والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي عبد الحميد دشتي
رجل أعمال خليجي: لا تسامحوني إن لم أستثمر ملياري دولار في سوريا
 
رجل الأعمال والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي عبد الحميد دشتي

ويواجه دشتي أحكاما بالسجن تجاوزت 65 عاما، إثر محاكمات متعاقبة بدأت منذ عام 2016 بعد رفع الحصانة عنه، ثم الحكم عليه بالسجن 14 عاما، بتهمة "الإساءة للسعودية والبحرين" وكان قد غادر بلاده قبل ذلك بأشهر، ثم تلتها محاكمات وأحكام أخرى، بالتهم ذاتها.

ويعد دشتي من أبرز رجال الأعمال والسياسيين الخليجيين المناوئين للأسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، إضافة إلى انتقاداته الحادة لمسؤولي بلاده، كما يعرف عنه تأييده لإيران وسوريا وحزب الله.

المصدر: وكالات

الأكثر قراءة اليوم

البزم يكشف آخر تطورات ملف الهجومين الإنتحاريين بغزة الليلة الماضية

صور: الكشف عن فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

رسالة عاجلة من الجيش الإسرائيلي الى الرئيس اللبناني "بيّ الكلّ"

نتنياهو يكشف عن موعد"صفقة القرن"

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين إسرائيلتين مسيرتين بالجنوب

بالفيديو.. لحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات المسيرة الإسرائيلية

هجوم الكتروني غير عادي.. هاكرز روسي يخترق هواتف قيادات حزب غانتس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

"مرحلة جديدة": ترامب "كابوس" نتنياهو.. و "تسريبات استفزازية قد تقود للتصعيد"

أبو مرزوق : الأمن في غزة يعتقل خلية من عشرة أشخاص مسؤولة عن التفجيرات

رواتب

الحكومة تقدم موعد صرف رواتب موظفي غزة ورام الله والصرف بهذه الطريقة ..

خبير اسرائيلي : خياراتنا أمام حماس بين السيئ والأسوأ

تحميل نتائج الثانوية العامة الإكمال - فلسطين

تحميل ملف نتائج الإنجاز الدورة الثانية الإكمال - الثانوية العامة توجيهي غزة