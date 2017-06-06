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قطر والأردن ترفعان التمثيل الدبلوماسي بينهما

الخميس 29 أغسطس 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر والأردن ترفعان التمثيل الدبلوماسي بينهما


سما / وكالات/

عاد التمثيل فوق العادة للسفراء في المملكة العربية الأردنية ودولة قطر إلى ما كان سابقاً قبل أزمة الخليج التي أثرت على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد أصدر أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني سفيرًا فوق العادة لدى المملكة العربية الأردنية الهاشمية.

وكان الملك الأردني قرر تسمية زيد مفلح اللوزي سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر.

يُشار إلى أن الأردن خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر بتاريخ (6/6/2017) وسحب تراخيص مكاتب قناة الجزيرة في عمان، وذلك بعد يوم واحد فقط من أزمة الخليج التي أدت إلى أن تقوم السعودية والبحرين والإمارات ومصر بقطع علاقتهم الدبلوماسية مع قطر وإغلاق الحدود مع الإمارة الغنية بالغاز والنفط واتهامها بـ"دعم الإرهاب".

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