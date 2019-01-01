عوض الله: هندوراس تنصاع لما تقوم به واشنطن

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الادارة العامة للامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الانسان في وزارة الخارجية د. عمر عوض الله، أن محاولات هندوراس لفتح مكتب تجاري لها بالقدس يشكل انصياعًا لما تقوم به واشنطن من عربدة على قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وشدد عوض الله في حديث لـ "إذاعة فلسطين" الخميس، على أن فلسطين ليست تجربة لتتملق على حسابها بعض الدول لصالح الولايات المتحدة الامريكية، الأمر الذي يعتبر انتهاكا صريحا وصارخا للقانون الدولي وقواعده.

وقال عوض الله إن هناك آلية للبحث والعمل مع الدول بشكل ثنائي من أجل تفعيل الولاية القضائية الدولية، مشيرا إلى أن الاعتراف الثنائي أو الجماعي من الدول يشكل حالة حماية والية جديدة لترسيخ قواعد القانون الدولي من أجل تعزيز تحركات القيادة على المسار القانوني والدبلوماسي.