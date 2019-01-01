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غانم: سنوقّع اليوم الجزء الأول من المنحة الصينية

الخميس 29 أغسطس 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانم: سنوقّع اليوم الجزء الأول من المنحة الصينية


رام الله / سما /

 قال أمين عام مجلس الوزراء امجد غانم، انه سيتم توقيع الجزء الاول من المنحة التي تقدمها الحكومة الصينية في مقر مجلس الوزراء في رام الله اليوم الخميس، مشيرًا الى انها ستقدم على شكل مشاريع في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والريادية وغيرها وتتجاوز قيمتها 15 مليون دولار.

واوضح غانم في حديث لإذاعة فلسطين الرسمية، انه تم الاتفاق على طبيعة المشاريع مع الشركاء الصينيين لما يتناسب مع استراتيجية الحكومة وبرنامجها التي اطلقته منذ بدء مهامها، وبما يضمن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وتعزيز المنتج الوطني وتحسين جودة الخدمات في شتى المجالات.

واشار غانم الى ان هذه المشاريع ستشمل كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية وسيتم توزيعها حسب حاجة المناطق.

وحول خطط الحكومة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، قال غانم انه تم البدء بوقف التحويلات الطبية الى المستشفيات الاسرائيلية اضافة الى العمل على استيراد النفط من العراق بأسعار تفضيلية عبر الاردن، وتحسين شروط المقاصة وشروط اتفاق باريس.

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