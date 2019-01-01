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الاحتلال يطبّق إجراءات تمس حرية الطلبة في تقوع

الخميس 29 أغسطس 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطبّق إجراءات تمس حرية الطلبة في تقوع


بيت لحم / سما /

 طبّقت قوات الاحتلال اليوم الخميس، إجراءات عسكرية في محيط المدارس ببلدة تقوع شرق بيت لحم، وذلك بقيام الجنود بإغلاق الشارع القريب من المدارس بجيب عسكري وضع في عرض الشارع حيث تزامن ذلك بخروج التلاميذ من مدارسهم.

وأدى الإجراء العسكري الإسرائيلي لحرمان الطلبة من الصعود بالمركبات العامة لمنعها من الوصول لمحيط المدارس، فاضطر بعضهم السير ثلاثة كيلو مترات على الاقل للوصول الى منازلهم.

وأكد نشطاء من البلدة أن هذه الاجراءات التعسفية هي جزء من إجراءات مستمرة بحق طلاب المدارس وانتهاكا لحرياتهم وحركتهم وهي تؤدي بالتأكيد الى التاثير على تمكن الطلبة من الحصول على جو تعليمي صحي ومستقر.

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