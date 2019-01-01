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الاحتلال يعيد فتح طريق جيوس - النبي الياس شرق قلقيلية

الخميس 29 أغسطس 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد فتح طريق جيوس - النبي الياس شرق قلقيلية


قلقيلية / سما /

أعاد جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، فتح الطريق الواصل بين بلدة جيوس وقرية النبي الياس شرق قلقيلية، بعد إغلاقه منذ نحو شهرين.

وقال شوكت سمحة نائب رئيس بلدية جيوس، إن هذا الطريق يشكل منفذًا للمواطنين والمزارعين، ويقصّر المسافة بين قلقيلية والقرى الشمالية بمسافة تصل إلى نحو 10 كم.

وأشار سمحة إلى أن هذا الطريق تم شقّه من أسفل الطريق الالتفافي الجديد شمال قرية النبي الياس من خلال نفق، وبتمويل ثلاث بلديات وهي بلدية قلقيلية ومجلس محلي النبي الياس وبلدية جيوس، ويصل طوله قرابة ثلاثة كيلومترات.

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