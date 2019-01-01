السلطة تشكو هندوراس للأمم المتحدة لفتحها بعثة دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، أنها قررت تقديم شكوى ضد هندوراس ، لدى الأمم المتحدة، لفتحها بعثة دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة. وقالت الخارجية ، في بيان صحفي تلقت "سما" نسخة منه، إنها قررت تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هندوراس، لافتتاحها بعثة دبلوماسية بالقدس، مرتبطة بسفارتها في مدينة تل أبيب الإسرائيلية.

وعدّت الوزارة هذا القرار عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا للقانون الدولي. وأضافت القرار لا يساعد أية جهود دولية وإقليمية مبذولة، لتحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية. وأعلنت هندوراس الثلاثاء الماضي، أنها ستفتتح ممثلية دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، الأحد المقبل. ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا العام الماضي، سفارتيهما رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس، بينما تعتزم رومانيا والتشيك تنفيذ قرار نقل سفاراتها إلى المدينة، لكن لم تحددا موعدا بعد.