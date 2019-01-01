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اتحاد اليد يحدد موعد مباراة السوبر

الخميس 29 أغسطس 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد اليد يحدد موعد مباراة السوبر


غزة / سما /

حدد الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، موعد مباراة كأس السوبر للمحافظات الجنوبية، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وأكد يوسف سلمان رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد, إن موقعة كأس السوبر ستجري الثلاثاء المقبل بين خدمات البريج "بطل الثنائية" وخدمات النصيرات "وصيف الكأس", على صالة سعد صايل بغزة الساعة الثامنة والنصف مساء.

وطالب سلمان الأندية بالاستعداد للدوري, المقرر انطلاقه في التاسع من سبتمبر المقبل, متمنيا التوفيق للجميع.

يشار إلى أن الدوري هذا الموسم, سيجري بنظام مختلف, إذ تصعد فيه 4 أندية للمربع الذهبي، قبل تحديد طرفي المباراة النهائية, بعد لقاء صاحب المركز الأول مع الرابع, والثاني مع الثاني بنظام الذهاب والإياب, على أن يكون هناك مواجهة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

#اتحاد اليد #السوبر

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