بدعم من مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار DVV International، وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، وبالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وبلديات اليامون وعرابة (محافظة جنين) والكرمل(محافظة الخليل)، تم إطلاق المراكز المجتمعية الثلاثة الأولى من نوعها في فلسطين لتعليم الشباب والكبار.
جاء ذلك ضمن مشروع دعم المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار، والذي يهدف الى تمكين هذه المراكز من التوسع في برامج تعلم نوعية ومتنوعة في المجتمعات المحلية.
وتبلورت فكرة المشروع حول المبدأ الذي يرى تعليم الكبار كحق إنساني يجب أن يكون متاحاً للجميع. التعلم مدى الحياة يعد في جميع أرجاء العالم أساساً لا غنى عنه لإرساء دعائم الرفاه الشخصي والاجتماعي والاقتصادي، والمحافظة عليها، ويعتبر تعليم الكبار أداة لتمكين الأفراد والمجتمع من مكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وبناءً على هذا ستقوم وزارة التربية والتعليم والبلديات الشريكة من خلال هذه المراكز- وبدعم من DVV International وكلية دار الكلمة الجامعية- بتقديم المزيد من الخدمات النوعية في التعلم والتعليم غير النظامي والمجتمعي لأهالي البلدات الشريكة.