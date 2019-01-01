رام الله / سما /

بدعم من مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار DVV International، وكلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، وبالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وبلديات اليامون وعرابة (محافظة جنين) والكرمل(محافظة الخليل)، تم إطلاق المراكز المجتمعية الثلاثة الأولى من نوعها في فلسطين لتعليم الشباب والكبار.

جاء ذلك ضمن مشروع دعم المراكز المجتمعية لتعليم الشباب والكبار، والذي يهدف الى تمكين هذه المراكز من التوسع في برامج تعلم نوعية ومتنوعة في المجتمعات المحلية.