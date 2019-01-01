انطلاق معسكر الفدائي لتصفيات كأس العالم

رام الله / سما /

من المقرر أن يصل 7 من اللاعبين الفلسطينيين المحترفين خارج فلسطين إلى رام الله للمشاركة في تدريبات المنتخب الوطني بداية من يوم السبت القادم، في إطار التحضيرات لمواجهة منتخب أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني وجه الدعوة لسبعة محترفين هم: محمود وادي، صالح شحادة، ياسر حمد، عدي دباغ، تامر صيام، نظمي البدوي وإسلام البطران.

وافتتح الوطني معسكره التدريبي قبل أيام على ملعب الجامعة الأمريكية بجنين نظراً لانشغال ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمباريات بطولة غرب آسيا الأولى للشباب، حيث من المنتظر أن يستكمل معسكره على ملعب الحسيني الذي سيستمر لحين موعد مباراة أوزبكستان التي ستقام يوم الخميس القادم في افتتاح مشوار الفدائي في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ومن المنتظر أن يتم تقليص قائمة المنتخب إلى 23 لاعباً استعداً لمباراة أوزباكستان، حيث يشارك حالياً 24 لاعباً في المعسكر التدريبي جميعهم من دوري المحترفين