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ريال مدريد يحدد سعر نافاس

الخميس 29 أغسطس 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحدد سعر نافاس


وكالات / سما /

اقترب النجم الكوستاريكي، كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي، متجهًا نحو نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح موقع le10sport الفرنسي، أنه كما أعلن في الساعات الأخيرة أن الكوستاريكي كيلور نافاس، هو التعزيز القادم لصفوف باريس سان جيرمان، بعدما أبرم اتفاقه مع ليوناردو أوراجو، المدير الرياضي للنادي الباريس، إلا أن ريال مدريد قد حدد 20 مليون يورو للموافقة على رحيل حارس مرماه.

وأصدرت صحيفة لا ناسيون اليومية في كوستاريكا قنبلة صغيرة اليوم الأربعاء، معلنة أن رحيل النجم الكوستاريكي إلى باريس قد يفشل، خصوصًا بعدما طلبت إدارة الميرنجي، 20 مليون يورو، للموافقة على رحيله.

وتابع الموقع الفرنسي، أنه يرغب اللوس بلانكوس في الحصول على ما لا يقل عن 20 مليون يورو، من أجل رحيل نافاس، علاوة على ذلك، لم يتلق ريال مدريد أي عرض من ليوناردو ليلة الأربعاء بشأن هذه المسألة، علمًا بأنه يصل راتب نافاس السنوي إلى أكثر من 4 ملايين يورو، وينبغي على إدارة باريس أن تتماشى منطقياً مع هذا العقد لإنهاء العملية.

#ريال مدريد #كيلور نافاس

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