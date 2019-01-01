الحكومة تقدم موعد صرف رواتب موظفي غزة ورام الله والصرف بهذه الطريقة ..

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، تقديم موعد صرف الرواتب لشهر آب/ أغسطس، ليكون يوم الأحد المقبل الأوّل من أيلول/ سبتمبر، وذلك بناءً على توجيهات رئاسية.

وقالت المالية في بيان لها إنه تم الأخذ بعين الاعتبار بدء العام الدراسي الجديد، وعليه تقرر صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى المحررين، وصرف نسبة 60% من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع المحافظات.

وأضافت أنه سيتم صرف كامل المبالغ المترصدة والمستحقة للموظفين عن شهر شباط/ فبراير 2019، وبذلك تكون الوزارة قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصه بشهر شباط الفائت.

وأكدت أنه سيتم الاستمرار بصرف علاوة بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين العموميين المستحقين ولجميع المحافظات.