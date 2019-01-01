  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تراجع الوضع الصحي لـ9 أسرى مضربين عن الطعام

الخميس 29 أغسطس 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

جدد مدير عام نادي الأسير عبد العال العناني التأكيد على تراجع الوضع الصحي لغالبية الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام والبالغ عددهم تسعة، احتجاجا على اعتقالهم الاداري ورفضا لسياسات إدارة السجون التعسفية.

وأوضح العناني في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الخميس، بأن إدارة السجون تضع العديد من المعيقات أمام محامي هيئة شؤون الأسرى وتمنعهم من التواصل مع الاسرى المضربين للاطلاع على أوضاعهم الصحية.

يشار إلى أن الأسير حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس والذي يعاني من السرطان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين على التوالي في ظل ظروف صحية صعبة وخطيرة للغاية.

وتنظم وقفة تضامنية، ظهر اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله ، تضامنا واسنادا للأسرى المضربين عن الطعام بالتزامن مع وقفات مماثلة في عدد من محافظات الضفة، لحشد الدعم الشعبي المساند لنضال الاسرى في سبيل انتزاع قرار بالأفراج عنهم.

#اضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

البزم يكشف آخر تطورات ملف الهجومين الإنتحاريين بغزة الليلة الماضية

بعد اتهام ماجد فرج بزعزعة الأمن.. فتح ترد على حماس: انقلابها في غزة يصطدم بحائط الإرهاب

رسالة عاجلة من الجيش الإسرائيلي الى الرئيس اللبناني "بيّ الكلّ"

الاحتلال يزعم: حماس منحت الجهاد حرية الحركة والفعل ضد "إسرائيل"

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين إسرائيلتين مسيرتين بالجنوب

جنازات مهيبة لشهداء الشرطة في "تفجيرات غزة"

عقب "تفجيرات غزة"... الفصائل الفلسطينية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الجبهة الداخلية من الفوضى

الأخبار الرئيسية

رواتب

الحكومة تقدم موعد صرف رواتب موظفي غزة ورام الله والصرف بهذه الطريقة ..

جنرال إسرائيلي : خياراتنا أمام حماس بين السيئ والأسوأ

نتنياهو يكشف عن موعد"صفقة القرن"

تحميل نتائج الثانوية العامة الإكمال - فلسطين

تحميل ملف نتائج الإنجاز الدورة الثانية الإكمال - الثانوية العامة توجيهي غزة

أبو مرزوق : الأمن في غزة يعتقل خلية من عشرة أشخاص مسؤولة عن التفجيرات