تراجع الوضع الصحي لـ9 أسرى مضربين عن الطعام

رام الله / سما /

جدد مدير عام نادي الأسير عبد العال العناني التأكيد على تراجع الوضع الصحي لغالبية الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام والبالغ عددهم تسعة، احتجاجا على اعتقالهم الاداري ورفضا لسياسات إدارة السجون التعسفية.

وأوضح العناني في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الخميس، بأن إدارة السجون تضع العديد من المعيقات أمام محامي هيئة شؤون الأسرى وتمنعهم من التواصل مع الاسرى المضربين للاطلاع على أوضاعهم الصحية.

يشار إلى أن الأسير حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس والذي يعاني من السرطان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين على التوالي في ظل ظروف صحية صعبة وخطيرة للغاية.

وتنظم وقفة تضامنية، ظهر اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله ، تضامنا واسنادا للأسرى المضربين عن الطعام بالتزامن مع وقفات مماثلة في عدد من محافظات الضفة، لحشد الدعم الشعبي المساند لنضال الاسرى في سبيل انتزاع قرار بالأفراج عنهم.