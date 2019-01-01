بلدية خان يونس تشرع بتمديد شبكات لتعزيز خدمة المياه غرب المدينة

خان يونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتمديد عدد من شبكات المياه الجديدة لتعزيز واقع الخدمة المائية في المنطقة الغربية بالمدينة لتشمل عدة أحياء منها المعسكر الغربي والنمساوي والمواصي وبلوك (G).

وبين مسئول ملف صيانة شبكات المياه بدائرة الصيانة والتشغيل بالبلدية م. وسام الفقعاوي أهمية تلك الأعمال المنفذة والتي تأتي استكمالا للجهود المبذولة لتطوير قطاع المياه في ظل الطلب المتزايد عليها خلال فصل الصيف الذي يشهد فيه ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة.

وأوضح م. الفقعاوي أن فريق قسمي صيانة شبكات المياه والإنتاج والتوزيع، قد نفذا تلك الأعمال بناءً على توصيات إدارة البلدية الرامية إلى تطوير خدمة المياه كماً ونوعاً، وكذلك المعلومات الواردة من التغذية الراجعة للشكاوى والملاحظات التي تلقتها البلدية من خلال تطبيق مدينتي خان يونس، وكذلك شبكات التواصل الإجتماعي الخاصة بها والمجموعات الإعلامية والمجتمعية.

وأشار إلى أن أعمال شبكات المياه الجديدة شملت تمديد خط مياه قطر (6) إنش بطول (400) متراً في شارع مسجد عباد الرحمن بالمعسكر وتركيب مواسير بلاستيك ومحابس ووصلات منزلية وإزالة الخطوط المهترئة، إلى جانب تركيب خط جديد في منطقة الكسيحة بالقرب من مسجد بلال بن رباح لزيادة قوة الضخ في المنطقة المذكورة.

وبين م. الفقعاوي أهمية تمديد خط مياه بقطر (8) إنش وبطول (150) متراً في محيط منطقة جامعة الأقصى الواقعة غرب خان يونس في حي المواصي، وكذلك تمديد خط مياه بقطر (4) إنش في منطقة "أبو الريش" في بلوك (G)، وأخرى في الحي النمساوي الهادفة إلى تقليل الأعطال في الشبكة وتحسين الضخ وتغذية السكان والتخفيف من معاناتهم.

الجدير بالذكر أن أعمال تركيب شبكات المياه الجديدة تم تنفيذها بدعم ذاتي من إيرادات البلدية للتخفيف من معاناة المواطنين وذلك بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي خلفها الحصار المفروض على أبناء شعبنا منذ عدة سنوات.