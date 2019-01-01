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صور: الكشف عن فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

الخميس 29 أغسطس 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الكشف عن فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان


القدس المحتلة / سما /

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة التقطها مراسل قناة تلفزيونية لبنانية كشفت عن إجراءات غريبة للجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ونشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية علي شعيب صوراً للجيش الاسرائيلي، كشفت أنه يستعين بمجسمات بشرية في آلياته.

وعلق على الصورة، قائلا:"خلصنا المزح بموضوع الجيب، هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في جيشكم !! لأنها تدل عن "غباء وحمق"، لأنكم لم تتعلموا بعد أنكم بمواجهة رجال لديهم من الحكمة والحرفية والشجاعة والإيمان ما يكفي لهزيمتكم!!".

وأضاف، قائلا:"انضبوا وضبوا تماثيلكم، هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها".

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