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فيديو.. أمريكي يسحب قاربًا يبلغ وزنه 220 طنًا بإصبعه

الخميس 29 أغسطس 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أمريكي يسحب قاربًا يبلغ وزنه 220 طنًا بإصبعه


وكالات / سما /

استعرض أمريكي من ولاية جورجيا قوته البدنية المذهلة بسحب قارب يبلغ وزنه 220 طنًا لمسافة 5 أمتار تقريبًا.

وأظهر الفيديو الذي سُجل يوم الأحد الماضي، الأمريكي ”جيورجي روستوماشفيلي“ وهو يستخدم حبلًا مربوطًا حول إصبعه الأوسط لسحب قارب يدعى ”تمارا 2″، وهو زورق قطر محيطي يبلغ وزنه حوالي 220 طنا.

ووفقا لوكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية، رغم صعوبة المهمة، نجح ”جيورجي“ بالفعل في سحب القارب لمسافة تتجاوز الـ 5 أمتار باتجاه الشاطئ.

ومن جانبه، قال اتحاد الأرقام القياسية في جورجيا إنه قد سجل رقما قياسيًا في فئة ”أثقل قارب يتم سحبه بإصبع واحد“.

وسيقدم الاتحاد أدلة الإنجاز إلى مسؤولو موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حتى يتم اعتماده وتسجيل الرقم القياسي العالمي.

#أمريكي #قارب

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