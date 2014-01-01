جنرال إسرائيلي : خياراتنا أمام حماس بين السيئ والأسوأ

القدس المحتلة / سما /

قال جنرال إسرائيلي، إن "الحل المطلوب لمشكلة غزة يتراوح بين السيئ والأسوأ، إذ إنه بعد مرور خمس سنوات على الحرب الأخيرة في الجرف الصامد 2014، فقد بات واضحاً أن المعركة القادمة هي مسألة وقت ليس أكثر، ورغم وجود إجراءات قد تتخذ في المدى القصير، فإن الأهم هو توفر استراتيجية على المدى البعيد".



وأضاف ميخال ميليشتاين في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "مرور هذه الذكرى السنوية الخامسة للحرب تعطينا ثلاثة دروس استفدناها من تلك الحرب، وباتت أركانا مفصلية في السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة".



وشرح ميليشتاين، المسؤول الكبير السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، أن "الدرس الأول يتمثل بإيجاد علاقة مباشرة بين الواقعين الأمني والاقتصادي في غزة، وتمت ترجمة ذلك لمشاريع ترميمية، والدرس الثاني إيجاد قنوات تواصل بين حماس وإسرائيل من خلال أوساط إقليمية ودولية فاعلة، والدرس الثالث أن وجود قوة مسيطرة على القطاع مثل حماس لا يمكنها من أن تفرض حكما مطلقا على جميع اللاعبين في غزة".



وأوضح ميليشتاين، رئيس شعبة الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه ديان بجامعة تل أبيب، أنه "في السابق كان يمكن لأي مجموعة مسلحة أن تتسبب بتصعيد عسكري بسبب صاروخ أو هجوم غير متفق عليه في غزة، لكن اليوم باتت السياسة الإسرائيلية أكثر حذرا".



وأشار إلى أنه "رغم استمرار الهدوء النسبي في القطاع قرابة ثلاث سنوات، فإننا في العام والنصف الأخيرين منذ انطلاق المسيرات على حدود غزة في مارس 2018، بتنا نشهد تدهورا أمنياً تدريجيا، ما جعل حماس وإسرائيل على قناعة أكثر من ذي قبل بأن المواجهة المقبلة مسألة وقت".

وأكد أنه "كما كان الوضع عشية الجرف الصامد، فإن الوضع المعيشي في القطاع ما زال هو السبب الأساسي للتوتر الأمني، فبعد خمس سنوات على نهاية الحرب الأخيرة باتت الظروف الإنسانية في غزة أكثر سوءا مما كانت عشية 2014، ما جعل حماس تقتنع بفشل جميع الحلول السابقة لرفع الحصار عن غزة، وقد يدفعها لمراكمة الأسباب التي قد تعجل بالمعركة القادمة".



وأضاف أن "ذلك يتطلب من إسرائيل التوقف عن طرح فرضيات أثبتت فشلها في الفترة الماضية، أولها مغادرة الفكرة التي لازمتها سنوات طويلة بأنه يمكن إيجاد حل لمشكلة غزة، فالواقع المعقد والتركيبة الديموغرافية والاقتصادية المتداخلة في المنطقة قد تسفر عن حل ما، لكنه لن يكون شاملا لمشاكل غزة".



وأوضح أن" الفرضية الثانية التي يجب على إسرائيل التوقف عن تداولها تتمثل بأنه يوجد بديل لحماس في غزة، في ظل عدم جاهزية السلطة الفلسطينية ومصر والأمم المتحدة، أو أي قيادة فلسطينية محلية للدخول تحت إبط حماس".

وأشار إلى أن "الفرضية الثالثة التي اعتمدتها إسرائيل سابقاً والمتمثلة في أن الضائقة المعيشية في غزة هي مسؤولية الفلسطينيين، وهي فرضية غير صحيحة، في ظل تداخل التطورات الإقليمية والمحلية التي تجعل من إسرائيل مسؤولة بصورة أو بأخرى".



وختم بالقول إن "الخيار الرابع الذي يجب على إسرائيل طي صفحته، أن حماس ورغم أنها عدو مرير فإنها بالمقارنة مع قوى وبدائل أخرى تبدو أقل منها سوءا، فهي تحفظ الوضع في القطاع من الفوضى الأمنية، وتحول دون صعود قوى أكثر تطرفاً".



وأوضح أن "ثبوت خطأ تلك الفرضيات يتطلب من إسرائيل تشجيع صعود قيادة محلية وتشجيع الاحتجاجات الداخلية في القطاع، في ظل تباعد المسافات بين حماس والجيل الشاب في غزة، وانتظار أن تسفر هذه الاحتجاجات عن حدوث تراجع في مكانة حماس السياسية داخل القطاع".