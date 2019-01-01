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مصر.. حظر الإعلامية المصرية ريهام سعيد من الظهور

الخميس 29 أغسطس 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. حظر الإعلامية المصرية ريهام سعيد من الظهور


وكالات / سما /

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارا بحظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

وجاء الحظر على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة، تتهمها بإهانة البدينات.

واتهمت الشكوى ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أعلنت فيه اعتزال العمل الإعلامي بشكل نهائي، بعد قرار وقف برنامجها إثر تطاولها على البدينات ومن يعانون من السمنة.

#ريهام سعيد #مصر

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