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أحمد السعدني يفي بوعده لطليقته الراحلة

الخميس 29 أغسطس 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد السعدني يفي بوعده لطليقته الراحلة


وكالات / سما /

قرر الفنان المصري أحمد السعدني أن يفي بوعده لطليقته التي رحلت عن عالمنا منذ أسابيع قليلة، بأن يتحمل مسئولية نجليه ويهتم بهما.

السعدني نشر صورة جمعته بابنه "ياسين" خلال رحلة بحرية جمعتهما، ووجه له تهنئة طريفة بمناسبة عيد ميلاده الثامن، حيث كتب بالإنجليزية: "بكرة تحتفل بعيد ميلادك الثامن يا قرد وهذه الصورة هديتي ليك ومتطلبش مني هدية أخرى".

جمهور الفنان المصري عبروا عن إعجابهم بالصورة، وأثنوا على وفاء السعدني بوعده لطليقته واهتمامه أكثر بابنيه، خاصة بعد وفاة والدتهما.

الفنان أحمد فهمي مازح السعدني وسخر من استخدامه للغة الإنجليزية في تهنئته لابنه، حيث كتب: "أنا حاسس ان قاعدتك فى الجونة حسنت الانجلش عندك".

وكان الفنان المصري أحمد السعدني قد نعى طليقته ووالدة طفليه الراحلة، السيدة أمل سليمان، بمنشور أبكى متابعيه، اعترف فيه بأنه مازال يحب الراحلة التي توفت إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك بالرغم من انفصاله عنها منذ شهور، مؤكداً أنه كان ينوي العودة لها.

وأكد أن سبب انفصالها يعود لعدم قدرته على تحمل مسئولية أبنائه، لكنه وعدها بعد رحيلها بأن يتحمل مسئوليتهما وأن يربيهما كما كانت هي تتمنى، حيث قال: "انا متاكد انك في الجنه رحتي للي خلقك يوم عرفه و اميره و ست البنات و الستات و نضيفه و كريمه و صنتي ولادي و بيتي بحبك يا امل حياتي اللي اتهد و بوعدك المرادي حشيل المسئوليه للاسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك و حضنك و ولادك كمان اتحرموا من احن ام ربنا يقدرني و اربيهم احسن ما كنتي عايزه بحبك و مش بطلب منك غير انك تسامحيني ربنا يرحمك و يرحمني و يرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيده".

#أحمد السعدني

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