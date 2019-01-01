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عريقات يدين اتهامات حماس للواء ماجد فرج

الخميس 29 أغسطس 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يدين اتهامات حماس للواء ماجد فرج


رام الله / سما /

ادان الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاتهامات التي تحاول حركة حماس توجيهها للواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، بالوقوف وراء عمليات التفجير التي وقعت في قطاع غزة والتي راح ضحيتها 3 مواطنين.

واكد عريقات "ان تكرار مثل هذه الافتراءات مثلما حدث في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، يدل على ان حماس تحاول اخفاء الحقائق والتستر عليها".

وشدد عريقات بان استمرار الانقلاب في قطاع غزة يعني بالضرورة استمرار تمزيق النسيج الوطني والسياسي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

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