ناورو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن جمهورية ناورو وهي بالأساس جزيرة في المحيط الهادي، اعترفت بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وبحسب الموقع، فإن قرار الاعتراف جاء بعد جهود دبلوماسية قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرةً إلى أن هذه الدولة والتي تضم نحو 10 آلاف نسمة من المدنيين فقط، تدعم باستمرار إسرائيل في كل القرارات أمام الأمم المتحدة، خاصةً وأن لها مقعد في الأمم المتحدة وصوت في الجمعية العامة مثل أي دولة.

وستساعد لاحقًا الحكومة الإسرائيلية، جمهورية ناورو على افتتاح سفارتها بالقدس، حيث أنها لا تملك أي سفارة في إسرائيل، بحسب الصحيفة العبرية.