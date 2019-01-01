  1. الرئيسية
  2. الصحة

ما خطورة انخفاض ضغط الدم؟

الخميس 29 أغسطس 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما خطورة انخفاض ضغط الدم؟


وكالات / سما /

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض مستوى ضغط الدم، ولكن دون أن يرافق ذلك أعراض مرضية، في حين عند انخفاضه لدى الآخرين يؤثر على حالتهم الصحية وحياتهم.

ووفقا للأطباء، عندما يشخص مستوى ضغط الدم الشرياني 10070 أو دون ذلك بصورة دائمة، يعتبر منخفضا بصورة مزمنة. ويقسم الأطباء حالات انخفاض ضغط الدم إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى- الضغط 10070؛ المجموعة الثانية-الضغط 90 60؛ المجموعة الثالثة-الضغط أقل من 7060 .

ما خطورة انخفاض مستوى ضغط الدم؟

عندما يكون بسيطا، لا يثير اهتمام الأطباء. وفقا لهم، هذا أقل خطورة من ارتفاع ضغط الدم. ولكن عندما ينخفض إلى حدود المجموعة الثانية، فإنه لا يشكل خطرا كبيرا على القلب والأوعية الدموية كما في حالة ارتفاعه، خاصة وأن تحسين الحالة الصحية في هذا الوضع ممكن من دون دواء، حيث يكفي تناول مشروبات مقوية وأطعمة وشاي الأعشاب وإجراء نشاط بدني بسيط.

ولكن عندما ينخفض مستوى ضغط الدم بصورة كبيرة، تظهر حينها خطورة مضاعفات عديدة، مثل خلل في الدورة الدموية الدماغية. يقول أحد الخبراء "عندما ينخفض ضغط الدم بدرجة كبيرة تتباطأ حركة الدم، ما يسبب تأخر وصول الكمية اللازمة من الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ وأعضاء الجسم الأخرى، فيؤدي إلى نوبة قلبية".

يشير الأطباء إلى أن العلامات المميزة لانخفاض ضغط الدم هي الدوخة والغثيان والوهن والنعاس والتهيج والشرود. لذلك عندما ينخفض مستوى ضغط الدم إلى مستوى حرج يجب استدعاء سيارة الإسعاف، لأن هذا قد يسبب فقدان الوعي والغيبوبة.

#ضغط الدم

الأكثر قراءة اليوم

البزم يكشف آخر تطورات ملف الهجومين الإنتحاريين بغزة الليلة الماضية

بعد اتهام ماجد فرج بزعزعة الأمن.. فتح ترد على حماس: انقلابها في غزة يصطدم بحائط الإرهاب

"فيوجن" لخدمات الانترنت تطلق حملة تنزيلات ضخمة لسكان قطاع غزة

الاحتلال يزعم: حماس منحت الجهاد حرية الحركة والفعل ضد "إسرائيل"

القسام ينعى الشهداء ويدعو لقطع دابر كل من يحاول العبث بأمن شعبنا

صور: خلال تشييع الشهداء.. الحية: كل المحاولات التي تهدف لزعزعة أمننا ستبوء بالفشل

رسالة عاجلة من الجيش الإسرائيلي الى الرئيس اللبناني "بيّ الكلّ"

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي : خياراتنا أمام حماس بين السيئ والأسوأ

نتنياهو يكشف عن موعد"صفقة القرن"

تحميل نتائج الثانوية العامة الإكمال - فلسطين

تحميل ملف نتائج الإنجاز الدورة الثانية الإكمال - الثانوية العامة توجيهي غزة

أبو مرزوق : الأمن في غزة يعتقل خلية من عشرة أشخاص مسؤولة عن التفجيرات

انفجار في الغلاف

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يستهدف نقطة للمقاومة شمال القطاع