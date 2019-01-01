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"تلغرام" تطلق عملتها الرقمية المشفرة في غضون شهرين

الخميس 29 أغسطس 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تلغرام" تطلق عملتها الرقمية المشفرة في غضون شهرين


وكالات / سما /

في الوقت الذي تواجه فيه عملة "فيسبوك" الرقمية Libra تحديات من المشرعين، تستعد منصة اجتماعية أخرى لإطلاق عملتها الرقمية المشفرة الخاصة بها.

وبحسب تقرير جديد نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن شركة تطبيق المراسلات المشفرة "تلغرام" تعتزم إطلاق عملتها الرقمية الخاصة في غضون الشهرين المقبلين، وستحمل اسم Gram.

وستعمل هذه العملة، التي يشاع عنها منذ فترة، مع هيكل لامركزي مماثل لعملة البتكوين، وسيتمكن المتعاملون بها من القيام بصفقات مالية كما سيقوم التطبيق بإحداث محفظة إلكترونية لتخزين الأموال عبر منصته التي يستخدمها نحو 200 مليون شخص حول العالم.

وانتشرت شائعات في الفترة الأخيرة تقول إن لدى "تلغرام" مهلة زمنية محددة لإطلاق عملتها، وهي 31 أكتوبر المقبل، وإذا لم تتمكن من تحقيق ذلك في الموعد المحدد فإنها ستخسر قانونيا مبلغ 1.7 مليار دولار الذي جمعته لجعل هذه العملة الرقمية واقعية، ولهذا تحاول الشركة فعل ما بوسعها لإطلاق عملتها وبأسرع ما يمكن.

#تلغرام #عملة رقمية

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