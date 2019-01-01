الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي يختتم مشاركته في كونغرس آسيا بماليزيا

رام الله / سما /

اختتم وفد الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي مشاركته في كونغرس الاتحاد الآسيوي للاعلام الرياضي الذي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور على مدار اليومين الماضيين.

وشاركت فلسطين بوفد يتكون من أسامة فلفل، رئيس الاتحاد، وعضوا المكتب التنفيذي أشرف مطر وفداء عتيق.

وحرص وفد الاتحاد الفلسطيني على التشبيك مع جميع الدول الأعضاء التي شاركت في هذا الكونغرس وعددها 30 دولة آسيوية.

كما عقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، كان أبرزها لقاء رئيس الاتحاد الآسيوي سطام السهلي، والأمين العام أمجد عزيز.

وأكد السهلي لنظيره الفلسطيني على حرص الاتحاد الآسيوي على دعم الاتحاد الفلسطيني، مؤكداً أن الاتحاد الآسيوي بمجرد انتهاء الانتخابات في فلسطين والمقرر عقدها في الرابع من الشهر المقبل، سيبرم العديد من الاتفاقات مع نظيره الفلسطيني، كما سيقوم بعقد العديد من الدورات في فلسطين عبر انتداب محاضرين آسيويين إلى فلسطين للاشراف على تلك الدورات برعاية الاتحاد الآسيوي.

وأوضح السهلي ان الأمين العام للاتحاد الآسيوي أمجد عزيز سيتوجه إلى فلسطين في الثالث من الشهر المقبل، كممثل للاتحادين الدولي والآسيوي لحضور وقائع الانتخابات، ورفع تقريره النهائي للاتحادين الدولي والآسيوي من أجل اعتماد الاتحاد بالشكل الرسمي. ووعد السهلي نظيره الفلسطيني بتدشين مرحلة جديدة تقوم على أساس مساعدة ودعم الاتحاد الفلسطيني للاعلام للنهوض بمنظومته الإعلامية برمتها.

من جهته، شكر فلفل رئيس الاتحاد الآسيوي على موافقه الداعمة لفلسطين، وعلى حرصه على تواجد هذا الوفد في الكونغرس الحالي، والمشاركة بفعالية مع الدول الآسيوية، واعتبر هذه الدعوة هي بمثابة دعم واسناد من جانب الاتحاد الآسيوي لفلسطين.

وأشاد فلفل بالأجواء الآسيوية الرائعة التي شهدها الكونغرس، والذي اختتم باختيار دولة الكويت لاستضافة النسخة الـ 22 لكونغرس الاتحاد الآسيوي.