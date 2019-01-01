نتنياهو يكشف عن موعد"صفقة القرن"

القدس المحتلة / سما /

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توقعه بأن تكشف الولايات المتحدة عن "صفقة القرن" بعد وقت قصير من الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.



وفي كلمة له خلال تجمع انتخابي، الأربعاء، قال نتنياهو: "علمنا هذا المساء أن (صفقة القرن) للرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب ستنشر وتقدم للعالم بعد الانتخابات".



وأضاف: "في تقديري أن ذلك سيحدث بعد الانتخابات بوقت قصير".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي مما أسماها "خطة السلام"، إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.



وقال غرينبلات في تغريدة عبر تويتر: "قررنا عدم نشر رؤية السلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".



والاثنين، قال ترامب إنه قد يتم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية.

