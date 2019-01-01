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عقوبات السوبر.. نقل مباريات وهذه مواعيدها

الخميس 29 أغسطس 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات السوبر.. نقل مباريات وهذه مواعيدها


غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط الخاصة بلقاء اتحاد الشجاعية وخدمات رفح في كأس السوبر الغزي مؤخرا.

وفيما يلي قرارات لجنة الانضباط:

- نقل مباراتين لنادي اتحاد الشجاعية من ملعبه لتقام على ملعب آخر, إذ سيلعب ضد شباب جباليا يوم 8-9 ضمن الأسبوع الثاني على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى بدلا من اليرموك بغزة, كما سيواجه الصداقة يوم 15-9 في الأسبوع الثالث على ملعب الدرة أيضا بدلا من فلسطين.

- نقل مباراة واحدة لنادي خدمات رفح من ملعبه لتقام على ملعب آخر, إذ سيخوض مواجهة خدمات الشاطئ الأحد المقبل ضمن الأسبوع الأول على ملعب الدرة بدلا من رفح البلدي جنوب القطاع.

#عقوبات #الاتحاد الفلسطيني

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