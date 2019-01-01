أياكس يتجاوز أبويل بصعوبة ويحجز مكانه في مجموعات دوري الأبطال

وكالات / سما /

ضمن أياكس بطاقة تأهله إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه بهدفين لصفر على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي في إياب الدور التمهيدي من مرحلة المجموعات.

وكان لقاء الذهاب في قبرص قد انتهى بالتعادل السلبي بصفر لمثله. وتقدم أياكس بالهدف الأول في الدقيقة 43 عن طريق إدسون ألفاريز، فيما سجل دوسان تاديتش الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وعن نفس الدور تأهل كلوب بروج البلجيكي لدور المجموعات بفوز على ضيفه لاسك لينز النمساوي (2ـ1)، مجدداً انتصاره ذهاباً في النمسا بهدف لصفر.

ولحق سلافيا براغ التشيكي بركب المتأهلين بفوزه على كلوب بروج الروماني بهدف لصفر في لقاء الإياب مجدداً انتصاره ذهاباً بنفس النتيجة.

من المقرر إجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا لنسخة (2019ـ20) يوم الخميس 29 أغسطس وتضم 32 فريقاً، وسيتم فيها تقسيم الفرق إلى أربع مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق وأدائه في السنوات الأخيرة.

نعرف مسبقاً بأن أندية برشلونة، مانشستر سيتي، يوفنتوس، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، زينيت ستتواجد في التصنيف الأول بالإضافة إلى بطل النسخة الحالية ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا وتشيلسي حامل لقب الدوري الأوروبي.