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ماندزوكيتش يرفض عرض باريس سان جيرمان

الخميس 29 أغسطس 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماندزوكيتش يرفض عرض باريس سان جيرمان


وكالات / سما /

ورد أن ماريو ماندزوكيتش رفض عرضاً للانضمام إلى باريس سان جيرمان وسيظل في يوفنتوس حتى يناير على الأقل.

وفقًا لـ “سكاي سبورت إيطاليا”، و “جول.كوم”، وغيرها ، رفض اللاعب الكرواتي الدولي فكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وكان الكرواتي الدولي هدفاً لباريس سان جيرمان بعد إصابة إدينسون كافاني، ومبابي، وإمكانية رحيل نيمار.

ومع ذلك، يبدو أن ماندزوكيتش غير مستعد للتسرع في مثل هذا القرار المهم في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات. النادي الباريسي مصمم على البقاء في تورينو وإعادة النظر في قراره في يناير.

وقدم مانشستر يونايتد عرضاً في وقت مبكر من الصيف، وكانت لديه أيضاً عروض الدوري الصيني.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا متعاقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2021 ، بعد أن وقع على تمديد في أبريل.

#يوفنتوس #ماندزوكيتش #باريس سان جيرمان

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