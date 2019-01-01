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كلوب يكشف عن رؤيته للمنافسة على لقب دوري الأبطال

الخميس 29 أغسطس 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يكشف عن رؤيته للمنافسة على لقب دوري الأبطال


وكالات / سما /

أعرب السيد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي عن رؤيته للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتأتي تصريحات مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق عشية حفل اليويفا في موناكو الفرنسية يوم الخميس، والذي سيشهد الإعلان عن الفائز بجوائز الموسم الماضي كأفضل لاعب، أفضل مهاجم وغيرها، بالإضافة إلى إجراء قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال.

صاحب الـ 52 عاماً صرح قائلاً “ليس لدي أي فكرة عمن سيحقق لقب دوري الأبطال، لدينا نفس الفرص مثل أي فريق آخر، لكن هذا هو كل شيء، ولا، لا أرانا –الفرق الإنجليزية- نهيمن”.

وأضاف “أعتقد حقاً أن العديد من الفرق لديها فرصة جيدة. بايرن ميونخ الآن أخيراً جلبوا بيريسيتش وكوتينيو والتي تعد دفعة كبيرة”.

وتابع “انظر إلى التشكيلة التي يمتلكها بوروسيا دورتموند وقل لي نحن أقوى منهم !. هذا لا يُصدق. يمكنهم أن يجروا 5 تغييرات وما تفكر به “هل حقاً لم يلعبوا الأسبوع الماضي؟ لماذا؟”، هناك الكثير من الفرق التي تملك الجودة، يوفنتوس سيكون حاضراً وباريس سان جيرمان كذلك. مهما حدث، سيجدون الحلول”.

وأسرد “ريال مدريد؟ هل تظن أنهم استسلموا بالفعل؟”.

#يورجن كلوب #دوري الأبطال

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