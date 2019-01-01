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رئيس برشلونة يتخلى عن عادته لعيون نيمار

الخميس 29 أغسطس 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس برشلونة يتخلى عن عادته لعيون نيمار


وكالات / سما /

تدخل جوسيب ماريا بارتوميو، بشكل مباشر في مفاوضات التعاقد مع نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، حيث تخلى رئيس نادي برشلونة عن عادته لأول مرة لعيون النجم البرازيلي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو سافر صباح اليوم إلى فرنسا، وهو ما يعني أنه لم يُرافق وفد برشلونة الذي سيُسافر إلى الدولة المذكورة في وقت لاحق من اليوم، لحضور مراسيم قرعة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى، حيث اعتاد جوسيب ماريا بارتوميو على السفر رفقة وفد النادي الكتالوني، وهو ما يُشير إلى أن الرئيس سافر مبكراً حتى يتولى بنفسه قضية نيمار دا سيلفا.

وأضافت الصحيفة نفسها: “من المخطط أن يلتقي مسؤولو برشلونة مع نظرائهم في باريس سان جيرمان، مرة أخرى، في قرعة دوري أبطال أوروبا، لمواصلة الحديث عن نيمار، ويمكن أن يلعب هذا الاجتماع دوراً حاسماً في مستقبل النجم البرازيلي”.

وكان بارتوميو قد تحدث في وقت سابق، مع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، لجس نبضه بشأن إتمام الصفقة، ومحاولة تسريع إيقاعها بعد رفض مسؤولي سان جيرمان عروضاً مغرية لشراء نيمار هذا الأسبوع.

#برشلونة #نيمار

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