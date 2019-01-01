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كونتي يطلب من إنتر ميلان صفقتين إضافيتين

الخميس 29 أغسطس 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كونتي يطلب من إنتر ميلان صفقتين إضافيتين


وكالات / سما /

لم يكتفِ أنتونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان بما قامه النادي من صفقات حتى الآن وحتى بعد الاتفاق على ضم أليكسيس سانشيز فإنه مازال يطلب المزيد من التدعيمات.

ويبدو أن اتفاق إنتر على بيع جابرييل باربوسا إلى فلامينجو مقابل 18 مليون يورو قد جعلت المدرب يكون أكثر شجاعة في طلب ضم آرتور فيدال لاعب وسط برشلونة.

وأشارت صحيفة توتو سبورت أن اللاعب التشيلي يعتبر حلم كونتي ليكون التعزيز الأخير لصفوفه.

ولذا فإن المدير الرياضي جوزيبي ماروتا سيعيد تجديد وتحسين العلاقة غير الجيدة مع نادي برشلونة والتي تدهورت منذ أن لم يشتري إنتر بطاقة اللاعب رافينيا بعد انتهاء إعارته كما كان منتظراً.

وسيعرض ماروتا على برشلونة مبلغاً من المال لشراء إما فيدال أو لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش المطلوب من قبل نادي يوفنتوس كذلك.

أما الاسم الثاني الموجود في مفكرة كونتي فهو المهاجم الإيطالي أندريا بيتانيا مهاجم فريق سبال وخريج أكاديمية ميلان حيث يرى مدرب الفريق الأزرق والأسود أنه بحاجة لمهاجم إضافي حتى بعد وصول سانشيز.

#أنطونيو كونتي #إنتر ميلان

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