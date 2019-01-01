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الاحتلال يجرف أراضي في بيت جالا تمهيدا لشق نفق

الخميس 29 أغسطس 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضي في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم، لشق نفق تحت الأرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون " بمسافة تصل قرابة الكيلو متر، وذلك في إطار توسيع الشارع الالتفافي رقم "60".

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن أعمال التجريف ستسلب العشرات من الدونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا، وذلك في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها المنطقة، وآخرها كانت قبل ثلاثة أيام بهدم مطعم ومنزل للمواطن رمزي قيسية.

#الاحتلال

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