الاحصاء: انخفاض أسعار المنتج الشهر الماضي

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضا مقداره 0.59% خلال تموز/ يوليو الماضي، مقارنة مع شهر حزيران، حيث بلغ الرقم القياسي العام 97.96، مقارنة ب 98.54 مع الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2018 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي انخفاضا مقداره 0.71%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 97.86 خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 98.57 خلال شهر حزيران (سنة الأساس 2018 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعا نسبته 0.44%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.77، مقارنة بـ 98.34 مع الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2018 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 3.75%، متأثرة بانخفاض أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 3.99%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 2.88%، متأثرةً بانخفاض أسعار تربية الدواجن بمقدار 9.27%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 2.14%، متأثرةً بارتفاع أسعار زراعة الحمضيات بنسبة 18.09%، وأسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بنسبة 12.73%.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.39%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر تموز 2019، حيث استقر الرقم على 98.94 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج. بينما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.45%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بنسبة 3.26%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 1.45%، وأسعار صناعة المنسوجات بنسبة 0.85%، على الرغم من انخفاض أسعار تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 1.93%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.62%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 0.56%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.53%.