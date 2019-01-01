جنين: الاحتلال يعتقل أسيرا محررا ويستجوب آخرين في يعبد

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرا محررا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واستجوبت آخرين عقب احتجازهم لساعات في مستوطنة "مابو دوثان"، الجاثمة على أراضي البلدة.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد حسين عمارنة، عقب دهم منزل ذويه في البلدة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال احتجزت ستة أسرى محررين داخل المستوطنة المذكورة، وقامت باستجوابهم، قبل أن تطلق سراحهم، وهم: محمد جهاد أبو بكر، وأسعد عصام قنيري، وعبد الله باسم عبادي، وعقاب نفيعات، وعنتر نفيعات، ويزن حمارشة.

كما استجوبت تلك القوات عددا من الأسرى المحررين، عقب دهم عدة منازل، وتفتيشها، عرف منهم: وديع مؤيد أبو بكر.