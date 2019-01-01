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فتح: اعتقال كوادرنا في يطا لن يثنينا عن مواصلة نضالنا

الخميس 29 أغسطس 2019 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: اعتقال كوادرنا في يطا لن يثنينا عن مواصلة نضالنا


رام الله / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال ضد كوادر الحركة في يطا فجر الخميس، لن تثنينا عن مواصلة نضالنا لتحقيق حرية شعبنا.

وأوضح الجاغوب أن الاعتقالات طالت نبيل أبو قبطية امين سر حركة فتح إقليم يطا وضواحيها، ومنسق شبيبة فتح في جامعة القدس المفتوحة فرع يطا ثائر الهريني، وعمر الهريني أمين سر منطقة الشهيد أبو جهاد، وعلاء أبو قبيطة من العاملين في إقليم يطا، ورأفت أبو قبيطة من كوادر الحركة، وابن شقيىق أمين السر، وإبراهيم الهريني من كوادر حركة فتح.

وأكد الجاغوب أن حركة فتح ستستمر في نهجها النضالي ضد الاحتلال وسياساته، ولن تثنيها هذه الاعتقالات عن إكمال مشوار الحركة في إقليم يطا.

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