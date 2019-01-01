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نتائج الإكمال للثانوية العامة - الإنجاز ٢٠١٩

الأربعاء 28 أغسطس 2019 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج الإكمال للثانوية العامة - الإنجاز ٢٠١٩


أفادت مصادر في وزارة التربية و التعليم - فلسطين ، عن أن نتائج إكمال توجيهي ( الإنجاز ) للطلبة المستكملين عن العام ٢٠١٩ سيتم إعلانها يوم الخميس ٢٩ أغسطس القادم.

في حين أن هذه الدورة الثانية من النتائج تكون لمن أعادو بعض المواد الدراسية لرفع المعدل او المرور للنجاح، وقد شارك بها المئات من الطلبة في محافظات الوطن بقطاع غزة و الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي أن نسبة النجاح في الفروع الأدبي والعلمي وباقي الفروع بلغت 69.34%، مبينة أن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في كافة فروعه بلغ (75150)، نجح منهم (52108) مشتركاً أي بنسبة نجاح بلغت (69.34%).

وأضافت الوزارة، على من يرغب في الحصول على نسخة مصدقة عن الشهادة الحضور إلى المدرسة ومعه 6 شواقل عن كل نسخة، مشددة على أنه لن يتم تصديق أي صورة  شهادة  الأسبوع القادم إلا من خلال المدرسة فقط.

يذكر أن امتحان الانجاز 2019 الثانوية العامة في فلسطين، جرى في قطاع غزة والضفة والخارج والشتات في توقيت واحد.

وبإمكانكم البحث عن نتائج الإكمال - الإنجاز ٢٠١٩ بالنقر هُنا يوم الخميس المُقبل

#الإنجاز #توجيهي ٢٠١٩ #الإكمال #نتائج

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