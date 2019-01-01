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شركة حضارة للاستثمار التكنولوحي تطلق حملة " نـــت مالو مثيل "

الأربعاء 28 أغسطس 2019 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة حضارة للاستثمار التكنولوحي تطلق حملة " نـــت مالو مثيل "


رام الله /سما/

أطلقت شركة حضارة للإستثمار التكنولوجي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية حملتها الجديدة بعنوان "نت مالو مثيل"و الخاصة بالمشتركين الجدد في غزة؛ لتقدم من خلالها عروضعلى باقات الأنترنت المنزلي بأسعار مميزة جدا.

وقد صرح السيد عوني الطويل مدير اقليم غزة في شركة حضارة "إطلاق حملة نـــــــــــت مالو مثيل قد جاء لتلبية رغبات واحتياجات المشتركين المتجددة على مدار العام بمختلف فئاتهم مجتمعة في السوق الفلسطيني، فقد وفرت شركة حضارة من خلال الحملة عروض مميزة على العديد من سرعات الأنترنت المنزلي؛ ليكون العرض الرئيسي للمشتركين على سرعة 8 و 16 ميغا لمدة 6أشهر بسعر 60 شيقل، أما باقي العروض فقد تنوعت باختلافالسرعات المقدمة. و يحصل المشتركون على اسعار مميزة جدا بعد انتهاء فترة الحملة.".

هذا وأكد  الطويل أن حضارة قد أتاحت للمشتركين من خلال الحملة سرعات انترنت مختلفة و التي تناسب جميع فئات المجتمع، ليكون الهدف من الحملة كسب ثقة المزيد من المشتركين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، حيث تأتي عروض الشركة بعد دراسة حالة السوق و الوضع الاقتصادي.

و يذكر أن بإمكان المشتركين الجدد الاستفادة من مزايا حملة "نــــت مالو مثيل "من خلال زيارة أحد معارض شركة حضارةالرئيسية المنتشرة أو موزعيها المعتمدين في غزة أو من خلال الاتصال على 1700100100. و للمزيد من التفاصيل عن الحملة يمكن زيارة موقع حضارة الالكتروني على الرابط (https://www.hadara.ps/hadarasitegaza/campaigns&lang=2 ).

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