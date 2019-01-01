تعودنا على التهم الجاهزة.. فتح: اتهام حماس للمخابرات بتفجيرات غزة تساوق مع الأجندة المشبوهه

رام الله / سما /

اعتبرت حركة فتح أن اتهام حماس لجهاز المخابرات بتفجيرات غزة تساوق مطلق مع الأجندة المشبوهه التي تسعى دائما لإثارة الفتنة وصب الزيت على النار، وان هذا الإتهام غير وطني وهو محض تضليل للناس، وكذب وافتراء، وحماس نفسها تعرف ذلك تماما، على حد تعبيرها.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي ، "إننا تعودنا على التهم الجاهزة ،وإننا إذن نذكر الجميع بموقفنا الثابت بأن دم الفلسطيني على الفلسطيني حرام بالأمس واليوم وغدا ،فاننا ندين ونستهجن هذه التصرفات الصبيانيه المكشوفه ،وتعطش ناطقي حماس للظهور الإعلامي من خلال رمي الاتهامات جزافا ،متناسين ما زرعته ايديهم بفعل تربية الحقد، وفقدان ابسط معاني القيم والأخلاق الإسلامية والوطنية والمجتمعية حتى في الخلافات السياسية".

ونصح القواسمي حماس بـ"النظر جيدا الى ما صنعته وما زالت أيديها بأبناء شعبنا في غزة من ظلم واستبداد ،حتى تعي تماما ماذا يجري، مطالبا إياهم باستخلاص العبر، و الاعتذار عن رمي الاتهامات جزافا ، ومعالجة الوضع في غزة من خلال تنفيذ اتفاق القاهره وانجاز الوحدة الوطنية، وليس من خلال الهرب الى الامام و اتهام الاخرين".