أمني مصري: مقتل 3 إرهابيين في شمال سيناء

القاهرة /سما/

تمكنت قوات الأمن المصري يوم الأربعاء، من قتل 3 عناصر تكفيرية، وإصابة 4 آخرين، بعد هجوم على كمين أمني بالقرب من مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

وقال مصدر أمني مصري، إن "الهجوم أسفر أيضاً عن مقتل مُجند شرطة، وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى المستشفى العسكري في مدينة العريش".

وأعلن مصدر أمني مصري فى وقت سابق من يوم الأربعاء، مقتل مدني، وإصابة اثنين آخرين، بجروح خطيرة اليوم، بعد إطلاق رصاص عشوائي مجهول المصدر على الطريق الدولي العريش القنطرة في محافظة شمال سيناء.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن "إطلاق رصاص عشوائي مجهول المصدر بالقرب من كمين شرطه تفاحة بمنطقة بئر العبد ظهر اليوم، أدى إلى سقوط قتيل مدني وإصابة اثنين آخرين".