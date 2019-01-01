قوى رام الله والبيرة تفشل لقاء مع الملحق التجاري الأميركي

رام الله / سما /

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الأربعاء، عن إفشالها لقاء كان من المقرر أن يعقد يوم غد الخميس، بمدينة رام الله، مع الملحق التجاري الأميركي، في السفارة الأميركية في القدس المحتلة.

وأكدت القوى في بيان لها، أنها ستقوم باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعطيل وإفشال عقد مثل هذه اللقاءات في المستقبل، فيما توجهت للسفير الأميركي المستوطن فريدمان بكل وضوح بأن الشعب الفلسطيني لن يكون في دائرة الاستثمار الأميركي الهادف لمقايضة حقوقه بأموال الدعم الأميركي المشبوه.

وقالت قوى رام الله والبيرة: "لن تنال هذه المحاولات الرخيصة من صمود الشعب الفلسطيني وقيادته، رفضا لصفقة القرن، وتمسكا بالحقوق الوطنية المشروعة وإنهاء الاحتلال عن أرضنا والاعتراف بحقوق شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة برمتها".

وحيت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة رجال الأعمال الذين رفضوا المشاركة في هذا اللقاء في رام الله، وحيت إدارة (المطعم) الذي كان سيعقد فيه والتي رفضت استقبال المدعويين، فيما حذرت القوى من جديد من مغبة التعاطي مع أية دعوة من السفارة الأميركية أو أية مؤسسة أميريكية تدعم الاحتلال وسياسات الولايات المتحدة.