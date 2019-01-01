  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوى رام الله والبيرة تفشل لقاء مع الملحق التجاري الأميركي

الأربعاء 28 أغسطس 2019 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوى رام الله والبيرة تفشل لقاء مع الملحق التجاري الأميركي


رام الله / سما /

 أعلنت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الأربعاء، عن إفشالها لقاء كان من المقرر أن يعقد يوم غد الخميس، بمدينة رام الله، مع الملحق التجاري الأميركي، في السفارة الأميركية في القدس المحتلة.

وأكدت القوى في بيان لها، أنها ستقوم باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعطيل وإفشال عقد مثل هذه اللقاءات في المستقبل، فيما توجهت للسفير الأميركي المستوطن فريدمان بكل وضوح بأن الشعب الفلسطيني لن يكون في دائرة الاستثمار الأميركي الهادف لمقايضة حقوقه بأموال الدعم الأميركي المشبوه.

وقالت قوى رام الله والبيرة: "لن تنال هذه المحاولات الرخيصة من صمود الشعب الفلسطيني وقيادته، رفضا لصفقة القرن، وتمسكا بالحقوق الوطنية المشروعة وإنهاء الاحتلال عن أرضنا والاعتراف بحقوق شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة برمتها".

وحيت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة رجال الأعمال الذين رفضوا المشاركة في هذا اللقاء في رام الله، وحيت إدارة (المطعم) الذي كان سيعقد فيه والتي رفضت استقبال المدعويين، فيما حذرت القوى من جديد من مغبة التعاطي مع أية دعوة من السفارة الأميركية أو أية مؤسسة أميريكية تدعم الاحتلال وسياسات الولايات المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

صور ..ثلاثة شهداء من الشرطة في انفجارين متتالين بغزة

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

داخلية غزة : توقيف أشخاص مشتبه بتورطهم في تفجيرات الأمس

إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا (صور)

بعد اتهام ماجد فرج بزعزعة الأمن.. فتح ترد على حماس: انقلابها في غزة يصطدم بحائط الإرهاب

هنية: سيتم ضبط الأطراف ذات الصلة بتفجيرات غزة

شاهد الصور | ضبط مخدرات كانت في طريقها لغزة

الأخبار الرئيسية

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين إسرائيلتين مسيرتين بالجنوب

تعرفنا على المنفذين.. البزم يكشف آخر تطورات ملف الهجومين الإنتحاريين بغزة الليلة الماضية

القسام

انتقادات شديدة لجهاز الأمن الاسرائيلي.. هآرتس: قلق بتل أبيب من قدرات "الدرونز" لدى حماس وحزب الله

القوى

عقب "تفجيرات غزة"... الفصائل الفلسطينية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الجبهة الداخلية من الفوضى

الاحتلال يزعم: حماس منحت الجهاد حرية الحركة والفعل ضد "إسرائيل"