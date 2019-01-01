  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: اجتماع يناقش الآليات والضوابط لتحديد سن الزواج في فلسطين

الأربعاء 28 أغسطس 2019 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: اجتماع يناقش الآليات والضوابط لتحديد سن الزواج في فلسطين


رام الله / سما /

 ناقش اجتماع تشاوري عقدته وزارة العدل، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، الآليات والضوابط لتحديد سن الزواج في فلسطين، بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وضم الاجتماع، كلا من: وزير العدل محمد الشلالدة، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.

وجاء في إطار الجهود المشتركة لتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976، بناء على التعديل المقترح الذي تقدمت به وزارة شؤون المرأة لتعديل سن الزواج في فلسطين، المبني على الأهمية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة للأطفال وضمان حقهم في التعلم، والحماية من كل أشكال العنف الجسدي والعقلي والمعاملة السيئة، وتعزيز الحماية وحقوق الإنسان.

يشار إلى أن المقترح قد تم عرضه على لجنة مواءمة التشريعات التي رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، الذي قرر تكليف وزارة العدل بتحديد صيغة مناسبة تراعي قواعد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. وتمت مناقشة الدراسات والآراء القانونية والدينية الصادرة عن الجهات الرسمية بالخصوص.

الأكثر قراءة اليوم

صور ..ثلاثة شهداء من الشرطة في انفجارين متتالين بغزة

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الاسرائيلي الغامض في الضاحية الجنوبية بلبنان

قناة عبرية تكشف عن رسالة شديدة وجهتها مصر لـ "حماس" عبر وفدها المتواجد في القاهرة

داخلية غزة : توقيف أشخاص مشتبه بتورطهم في تفجيرات الأمس

إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا (صور)

هنية: سيتم ضبط الأطراف ذات الصلة بتفجيرات غزة

بعد اتهام ماجد فرج بزعزعة الأمن.. فتح ترد على حماس: انقلابها في غزة يصطدم بحائط الإرهاب

الأخبار الرئيسية

تعرفنا على المنفذين.. البزم يكشف آخر تطورات ملف الهجومين الإنتحاريين بغزة الليلة الماضية

القسام

انتقادات شديدة لجهاز الأمن الاسرائيلي.. هآرتس: قلق بتل أبيب من قدرات "الدرونز" لدى حماس وحزب الله

القوى

عقب "تفجيرات غزة"... الفصائل الفلسطينية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الجبهة الداخلية من الفوضى

الاحتلال يزعم: حماس منحت الجهاد حرية الحركة والفعل ضد "إسرائيل"

1

صور: خلال تشييع الشهداء.. الحية: كل المحاولات التي تهدف لزعزعة أمننا ستبوء بالفشل